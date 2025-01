Aos 18 anos, João Fonseca entra no top 100 do ranking mundial de tênis

No último dia 4, João Fonseca já havia subido 32 posições – saltou da 145ª para a 113ª colocação – após conquista de dois títulos consecutivas: Next Gen ATP Finals, em Jedá (Arábia Saudita), em dezembro; e o Challenger de Camberra (Austrália), uma semana antes do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne.

Antes da estreia retumbante na chave principal do Aberto da Austrália, João Fonseca furou o qualifying (torneio qualificatório): cravou vitórias sobre o argentino Federico Gomes (134º no ranking), contra Coleman Wong (172º), de Hong Kong; e contra o argentino Thiago Tirante (115º). Depois, na primeira rodada de simples do Grand Slam australiano, o brasileiro surpreendeu o russo Andrey Rublev, até então número 9 do mundo. Foseca aplicou 3 sets a 0 no adversário, com parciais de r 7-6(1), 6-3 e 7-6(5). Na rodada seguinte, Fonseca lutou como nunca, mas se despediu de Melbourne, após ser superado por 3 sets a 2, com parciais de 6-7(6), 6-3, 6-1, 3-6 e 6-3.