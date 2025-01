Super Bowl: show de Kendrick Lamar terá participação de SZA

Kendrick Lamar convida SZA para show do intervalo do Super Bowl / Crédito: Reprodução/Instagram @kendricklamar

Prevista para 9 de fevereiro, a data do Super Bowl LIX se aproxima. Neste ano, a apresentação do show do intervalo será do rapper norte-americano Kendrick Lamar, que anunciou na última quinta-feira, 23, a cantora SZA como sua convidada. Os artistas já são conhecidos por trabalhos juntos. Em 2018, eles lançaram a música “All the Stars”, que compunha a trilha sonora do filme “Pantera Negra”, da Marvel Studios. A faixa chegou a ser indicada ao Oscar em 2019.

VEJA TAMBÉM| Drake processa Universal Music por música de Kendrick Lamar

Além dessa, os cantores possuem outras quatro colaborações: “Doves in the Wind” (2017), “Luther”, “Gloria” e “30 for 30” — todas as três lançadas em 2024. Em abril, Lamar e SZA sairão em uma turnê juntos, conforme anunciado em dezembro. A “Grand National Tour” passará por 19 cidades da América do Norte, entre elas Los Angeles e Chicago, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá. Super Bowl 2025: como assistir O Super Bowl acontecerá em Nova Orleans, no Caesars Superdome, com transmissão ao vivo para diversos países. No Brasil, é possível assistir na TV aberta, no canal da RedeTV, e fechada pela ESPN.

No streaming, é possível acompanhar pelo Disney + e Prime Video — este último que utilizará a transmissão da CazéTV, também disponível no YouTube. Outro meio é pelo NFL Game Pass. A transmissão começará às 20h30, no horário de Brasília, do dia 9 de fevereiro. Super Bowl: relembre shows icônicos O show do intervalo do Super Bowl, que acontece anualmente, já foi espaço de muitos shows marcantes. Um deles para relembrar é o de Michael Jackson, em 1993. O Rei do Pop agitou o público em uma apresentação memóravel na história do evento, cantando hits como “Billie Jean”. Um momento marcante foi o coro de crianças cantando a música “We Are the World”.

Outra diva pop que marcou a apresentação foi Beyoncé. Em 2013, voltou aos palcos após o nascimento de Blue Ivy com um show com pirotecnias e um palco bastante iluminado. Uma surpresa foi a presença das ex-companheiras da cantora do “Destiny’s Child”, Kelly Rowland e Michelle Williams. A dona do hit “Formation” voltou ao evento em 2016 com o cantor Bruno Mars, ambos como convidados da banda Coldplay. Em uma performance de tirar o fôlego, é um dos shows mais aclamados do tradicional evento. Mais divas balançaram o show do intervalo do Super Bowl. Katy Perry em 2015 com grandes sucessos como “Teenage Dream” e “I Kissed a Girl”, recebendo convidados como Lenny Kravitz e Missy Elliot.