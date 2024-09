NFL no Brasil: conheça as equipes que vão disputar o 1º jogo no País

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers fazem história na Arena Corinthians, São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil; conheça as duas equipes

Acontece nesta sexta-feira, 6, o primeiro jogo entre duas equipes da National Football League (NFL) em solo brasileiro — e no hemisfério sul. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers vão se enfrentar na Arena Corinthians, em São Paulo.

Conheça um pouco mais sobre as duas equipes que vão disputar a primeira partida de NFL no Brasil.

Durante o jogo, o estádio situado no bairro de Itaquera voltará a se chamar Arena Corinthians, em vez de Neo Química Arena. Segundo apurou o Estadão, a Hypera Pharma, que detém os direitos do estádio, optou por não pagar a mais para ter o "Neo Química" divulgado pela liga.

A águia careca, símbolo do time, faz referência à força, liberdade e coragem, que são características valorizadas pela franquia e seus torcedores.

Em 1933, torcedores puderam votar em qual nome acreditavam ser o melhor para a franquia. Entre as opções de nome estavam “Philadelphia Quakers” e “Philadelphia Eagles”; o nome “Eagles” ganhou a votação, mas antes mesmo já era considerada a melhor escolha.

A Philadelphia Eagles surgiu após a venda do Frankford Yellow Jackets para o grupo Bell-Wray em 1933, transferindo a franquia para ‘Phila’. Então, decidida a cidade, era hora de escolher o nome do time.

Tudo começou em 1919, quando Curly Lambeau formou um time de futebol americano em sua cidade natal, Green Bay. Na época, ele trabalhava no frigorífico local, Indian Packing Company.

Outro detalhe interessante é que, nos tempos mais remotos, a inspiração para o logotipo do Philadelphia Eagles foi o logotipo da águia azul da National Recovery Administration (uma peça central das políticas do New Deal do presidente Franklin D. Roosevelt).

A Indian Packing foi comprada pela Acme Packing em 1921, e esse foi o nome que apareceu nas camisas no primeiro ano em que o time de Lambeau jogou na American Professional Football Association, a precursora da NFL.

Ao todo, as duas franquias do norte dos Estados Unidos somam cinco títulos da liga desde 1967, ano do primeiro Super Bowl , final do campeonato que acontece até hoje.

Com apenas um título, em 2018, a lista de ídolos é menor quando se compara ao tetracampeão Packers. Um dos nomes pertinentes na mente da torcida de ‘Phila’ que esteve presente no primeiro título da franquia é Jason Kelce, jogador recém-aposentado.

Os Eagles recrutaram Jason Kelce na sexta rodada do Draft da NFL de 2011, e ele rapidamente se estabeleceu como um jogador-chave na linha ofensiva do time. Ele foi selecionado para o Pro Bowl três vezes, em 2014, 2016 e 2019, e nomeado First-Team All-Pro duas vezes, em 2017 e 2019.

Além do sucesso em campo, Kelce é conhecido por seus discursos apaixonados, principalmente após a vitória dos Eagles no Super Bowl LII, em 2018. Jason tem um irmão conhecido na NFL, Travis, que atua pelos Chiefs e é namorado de Taylor Swift.

Outro nome icônico é Brian Dawkins. Ele foi essencial para o ressurgimento da franquia nos anos 2000 e foi considerado o homem mais intenso em campo quando vestiu a camisa dos Eagles, sendo certamente o melhor safety na história da franquia.

Brian Dawkins se juntou aos Eagles em 1996, recrutado da Universidade de Clemson. Ele disputou seu primeiro dos nove Pro Bowls — uma espécie de jogo das estrelas — da carreira em 1999.

Green Bay Packers

NFL no Brasil: Aaron Rodgers foi um dos jogadores em destaque no Packers Crédito: Reprodução/Jets

Com 33 jogadores no Hall da Fama do Futebol Americano, o Packers ao longo de sua história colecionou jogadores renomados. Aaron Rodgers é o principal nome e considerado por muitos torcedores como o maior Packer de todos os tempos.

Rodgers se tornou um passador prolífico no Lambeau Field — estádio do Packers — desencadeando um ataque aéreo na liga. O quatro vezes MVP venceu o Super Bowl com os Packers em 2010 e foi um dos melhores quarterbacks de sua era.

Outro quarterback renomado na história do Packers é Brett Favre, que foi negociado com o Packers em 1992.

Nas décadas de 1970 e 1980, o Packers lutou para chegar aos playoffs, e então Favre apareceu em 1992 e reviveu o futebol em Green Bay. Em seu auge, Favre ganhou três MVPs seguidos e levou o Packers a dois Super Bowls consecutivos, vencendo um.

NFL no Brasil: Torcedores ilustres

Green Bay Packers

Por ser uma das equipes mais vitoriosas da NFL, os Packers colecionam inúmeros torcedores, entre eles diversos famosos. Um dos mais famosos (e fervorosos) é o rapper Lil Wayne.

“Os Packers são o time que eu mais gosto de levar para o Super Bowl todo ano”, explicou Wayne ao “First Take” da ESPN em 2015. “Sou um grande fã do Green Bay Packers.”

Na mesma entrevista à ESPN, ele explicou que seu pai compareceu à vitória dos Packers no Super Bowl XXXI, no Louisiana Superdome, e levou para casa copos, toalhas e apetrechos dos Packers, fomentando o amor pelo time.

Outros fãs da equipe são o jogador da NBA, Anthony Davis, e o cantor e ator Harry Styles. Davis explicou em 2020 que não tinha um time favorito da NFL até entrar na NBA e outros jogadores o incentivaram a escolher um time. Como ele conhecia alguns jogadores do Packers, ele se tornou um fã do Green Bay.

Já Harry Styles explicou que, através da influência de um amigo com quem ele costumava dividir residência em Los Angeles e que é natural de Appleton, Wisconsin, começou a assistir aos jogos do Green Bay. Styles também tem um logotipo do Packers tatuado em seu bíceps esquerdo.

Philadelphia Eagles

Grande entre as torcidas nos Estados Unidos, os Eagles são outra equipe onde personalidades se encontram para apoiar e tê-la como equipe.

Bradley Cooper, que foi um dos candidatos ao Oscar de 2023 como ‘melhor ator’, cresceu na Pensilvânia e é um ávido fã dos Eagles. Desde que chegou à fama, o ator foi visto em vários jogos para torcer pela equipe. Cooper até interpretou um fã assíduo dos Eagles no filme "O Lado Bom da Vida", de 2012.

Os laços de Will Smith com a Filadélfia vêm de muito antes dos seus dias de "Um Maluco no Pedaço". O ator é torcedor dos Eagles desde criança e compareceu a vários jogos ao longo dos anos. Antes do Super Bowl LII, Smith escreveu um poema para animar seu time.

“Caros Philadelphia Eagles, Rosas são vermelhas, Violetas são azuis, acho que está na hora de um título do Super Bowl” escreveu em seu Facebook.

NFL no Brasil: Desempenho na última temporada

Na temporada 2023/2024, as duas equipes ficaram na segunda colocação em suas respectivas chaves. Na temporada regular, os Eagles venceram 11 jogos, enquanto os Packers tiveram nove triunfos.

Já nos Playoffs, os Eagles acabaram sendo eliminados no Wild Card pelo Tampa Bay Buccaneers, enquanto os Packers conseguiram avançar na primeira fase contra o Dallas Cowboys, mas foram eliminados na fase posterior pelo San Francisco 49ers.