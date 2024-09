LeBron James detona gramado do estádio do Corinthians na estreia da NFL no Brasil

Astro da NBA reclamou nas redes sociais sobre as condições da Neo Química Arena, palco do primeiro jogo da NFL no País

Astro da NBA, LeBron James foi às redes sociais para criticar o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, durante o primeiro jogo da NFL no Brasil. O duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, realizado no estádio do Corinthians, apresentou dificuldades especialmente no primeiro quarto, quando vários jogadores escorregaram em momentos decisivos.

A condição do gramado foi tema de reclamações não só dos jogadores em campo, mas também do craque do Los Angeles Lakers. "Cara, esse campo é uma merda", publicou LeBron em suas redes sociais, destacando sua insatisfação com o estado do gramado corintiano.

O comentário crítico de LeBron trouxe à tona discussões sobre a adequação dos estádios brasileiros para receber eventos internacionais de grande porte como a NFL. A Neo Química Arena, tradicional palco de grandes jogos de futebol, teve que ser adaptada para o campo de futebol americano, o que pode ter contribuído para as dificuldades enfrentadas pelos jogadores no início da partida.