Fenômeno brasileiro, João Fonseca ultrapassa Guga e Bia Haddad em número de seguidores

O brasileiro João Fonseca venceu um top-10 na sua estreia em Grand Slams / Crédito: WILLIAM WEST / AFP

O "fenômeno" João Fonseca ultrapassa as quadras e chega as redes sociais. O jovem tenista entrou no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de sua carreira, com 300 mil seguidores no Instagram e após a eliminação no torneio contava com 687 mil. Como comparação, Guga e Bia Haddad, maiores tenistas brasileiros da história do circuito profissional, possuem 623 mil e 459 mil seguidores, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fonseca também figurou entre os esportistas brasileiros mais pesquisados no Google. O carioca superou Vinicius Júnior, atual melhor jogador de futebol do mundo e a medalhista olímpica Rebeca Andrade.