A Federação de Va'a do Estado do Ceará (FEVA'ACE) reagendou a 4ª etapa do Campeonato Estadual de Va'a para os dias 1 e 2 de fevereiro de 2025, no Ceará Sup Club, localizado na enseada do Mucuripe, em Fortaleza.

A FEVA'ACE afirma que serão feitas algumas concessões nas provas para facilitar a participação dos atletas, serão elas: