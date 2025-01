Liga Verão abre inscrições gratuitas para campeonato poliesportivo em Fortaleza

1ª etapa do circuito Liga Nescau 2025 será sediada em Fortaleza / Crédito: @akabolt_/Liga NESCAU/Divulgação

Tradicional circuito poliesportivo destinado ao público infantojuvenil, a Liga Verão está com inscrições abertas para a primeira etapa de 2025, que acontecerá em Fortaleza. A programação deste ano, que contará com competições, desafios e oficinas, abrangerá dez modalidades esportivas e deverá receber cerca de dois mil inscritos. O evento será realizado no dia oito de fevereiro, na Praia do Futuro, das 9 às 17 horas. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas on-line por meio do site Liga Nescau. Crianças nascidas a partir de 2018 poderão participar somente de oficinas e desafios.

Entre as principais modalidades a serem disputadas no circuito estão futsal, futareia, vôlei de praia, skate e surfe. Nos desafios para a garotada estão atrações como beach tennis, altinha e circuito chute ao gol. Enquanto as oficinas terão opções como starting surf e foot table. É válido lembrar que todas as modalidades terão versão adaptada para crianças e jovens com deficiência.