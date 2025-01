Brasil x Turquia na Kings League: onde assistir ao vivo - online e grátis

Comandado por Kelvin, o Brasil disputará as quartas de final da Copa do Mundo da Kings League contra a Turquia / Crédito: Divulgação/ Kings League Nations

Brasil e Turquia se enfrentam hoje, quinta, 9 de janeiro (09/01), no jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo na Kings League. A partida será disputada no Kings League Arena, na Milão (IT), às 14h (horário de Brasília). Regras do Kings League 2025: SAIBA como funciona o torneio mundial

O confronto terá transmissão ao vivo gratuita na CazeTV (YouTube e Prime Vídeo) e no canal do Gaules (Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil x Turquia na Kings League: seleções se reencontram A Kings League segue a todo vapor. Após eliminar Coreia do Sul e Alemanha com resultados expressivos, o Brasil agora enfrentará a Turquia em uma partida decisiva pelas quartas de final da competição. O Brasil conta atualmente com o destaque da competição, Kelvin Oliveira, o K9. Ele foi eleito o melhor jogador nas duas partidas disputadas, acumulando cinco gols e duas assistências na atual edição do torneio. Do lado turco, a classificação para as quartas veio através da repescagem, chamada de “Última Chance” no torneio. No primeiro jogo, a Turquia venceu a Ucrânia, mas foi derrotada pela Colômbia na sequência. No mata-mata, eliminou a Espanha para garantir o confronto contra o Brasil.

O duelo será uma reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2002, em que o Brasil venceu a Turquia por 1 a 0, com gol de Ronaldo. A partida é frequentemente relembrada por um lance icônico de Denilson, que foi cercado por quatro jogadores turcos enquanto conduzia a bola. Gaules comenta sobre ampliação de suas lives: "O futuro é isso"; VEJA Brasil x Turquia: onde assistir ao vivo ao jogo da Kings League CazeTV: YouTube e Prime Vídeo

