O Minas e o Praia Clube representam o Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2024 / Crédito: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube e Divulgação/Praia Clube

O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2024 acontece entre os dias 16 e 22 de dezembro, na cidade de Hangzhou, na China. Dos oito clubes na disputa, cinco são campeões continentais. O Brasil é representado pelo Minas e pelo Praia Clube, respectivamente, o campeão e o vice do Campeonato Sul-Americano. Veja os campeões de cada continente, que disputam o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mundial de Vôlei Feminino: como é a competição? Participam do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino os times campeões e vice-campeões dos torneios continentais da América do Sul, Europa e Ásia; o campeão do Campeonato Africano; e o país-sede da respectiva edição.

As oito equipes são divididas em dois grupos para disputar a primeira fase. Os dois melhores times depois de três rodadas avançam para as semifinais e final. O maior campeão é o VakfBank, da Turquia, com quatro títulos, seguido do compatriota Eczacba, com três. O Conegliano, da Itália, possui dois títulos. LEIA MAIS: Bárbara e Carol anunciam fim da parceria no vôlei de praia após 3 anos

Mundial de Vôlei Feminino 2024: quem são os campeões na disputa? Campeão Sul-americano: Minas (BRA)

O Minas é um dos times mais tradicionais do vôlei no Brasil. É heptacampeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes e foi o segundo melhor time do mundo em 1992 e em 2018. O time brasileiro perdeu na estreia do Mundial de Vôlei por 3 sets a 0 contra o Vero Volley Milano. A equipe se recuperou na segunda partida e venceu o Zamalek também por 3 sets a 0. Vice-campeão Sul-americano: Praia Clube (BRA) A equipe brasileira perdeu na estreia do Mundial de Vôlei por três sets a zero contra o Conegliano. A equipe se recuperou na segunda partida e venceu o Praia Clube também por 3 sets a 0. Nesta quinta-feira, 19, marcou o mesmo placar contra o Ninh Binh.

Campeão europeu: Conegliano (ITA) Um dos times mais renomados da Europa, o Imoco Volley Conegliano, da Itália, foi campeão europeu em 2019 e 2022. Ganhou os dois primeiros jogos do Mundial 2024 contra o Praia Clube e o Ninh Binh.

Vice-campeão europeu: Milano (ITA) Vero Volley Milano é natural da cidade de Monza, na Itália. Na estreia do Mundial 2024, venceu o Minas por três sets a zero. Na sequência também teve atuação impecável contra o Zamalek. Campeão asiático: Red Rockets (JPN)

O time de voleibol feminino japonês com base em Kawasaki, Japão, ganhou o primeiro jogo do mundial de 2024 contra o Ninh Binh, mas perdeu o segundo contra o Praia Clube (BRA).