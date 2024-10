Vôlei feminino: Mundial de Clubes começa em 17 de dezembro na China

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A edição deste ano do Mundial de Clubes de vôlei feminino ocorrerá em Hangzhou (China), entre 17 e 22 de dezembro. O local e as datas foram anunciadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) nesta segunda-feira (28). O Brasil conta com duas das oito equipes participantes: Praia Clube (Uberlândia) e Minas Tênis Clube (Belo Horizonte). Ambas buscam o título inédito no Mundial.