Ceará vence Fortaleza e conquista Campeonato Cearense de Vôlei Feminino

O Ceará se sagrou campeão do Campeonato Cearense de Voleibol Feminino neste domingo, 10. Em partida disputada no Ginásio Vozão, o time alvinegro bateu o Fortaleza Fênix por 2 sets a 0 e conquistou o segundo turno do torneio estadual.

Como já havia vencido o primeiro turno ainda em setembro, o Vovô levantou o título e se tornou "campeão arrastão" da competição. Após o feito, o técnico Raphael Dantas enalteceu o êxito em quadra e já projetou a preparação visando a Superliga B.