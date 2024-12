"Acho que o João Ricardo joga vôlei", contesta CEO do Fortaleza sobre seleção da Série A

Marcelo Paz foi o convidado do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 11, e comentou sobre o assunto

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 11. Na oportunidade, o dirigente contestou a ausência do goleiro João Ricardo, do Leão, na seleção da Série A 2024.

"Acho que o João Ricardo joga vôlei. É absurdo ele não ter sido indicado para todas as seleções do campeonato. Não tem lógica nenhuma. Ele foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e ponto, isso é indiscutível. Não posso dizer que ele é o melhor goleiro do Brasil porque existem outros goleiros que tem outros feitos, mas o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro foi o João Ricardo. Se você colocar qualquer estatística, vai provar isso, além de ter jogado os 38 jogos", afirmou.