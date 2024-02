Minas bate Praia Clube e leva Sul-Americano de vôlei pela 5ª vez

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Justificando a fama de melhores equipes do vôlei feminino brasileiro, Gerdau Minas e Dentil/Praia Clube deram um espetáculo na final do Campeonato Sul-Americano de clubes, neste domingo (18), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Em um duelo que foi uma montanha-russa de emoções, o Minas derrotou o Praia Clube por 3 sets a 2 depois de ser derrotado nas duas primeiras parciais. Esta foi a sexta decisão consecutiva entre as equipes na competição, com quatro títulos do Minas (2019, 2020, 2022 e agora 2024), que tem cinco conquistas no total, e dois do Praia Clube (2021 e 2023).

Na final deste domingo, o Praia Clube assumiu o controle da partida, vencendo as duas primeiras parciais por 26 a 24 e 25 a 16. No entanto, pressionado por não poder perder mais nenhum set, o Minas conseguiu equilibrar as coisas e vencer as duas parciais seguintes, por 25 a 19 e 25 a 22.