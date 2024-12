Fortaleza Basquete Cearense bate Mogi e deixa a lanterna do NBB 2024/2025

Renan, o camisa 44, foi o destaque do Fortaleza Basquete Cearense contra o Mogi das Cruzes / Crédito: Carlos Roosewelt/ FBC

O horário atípico, 11 horas da manhã desta sexta-feira, 6, parece ter ajudado o Fortaleza Basquete Cearense a reencontrar o rumo. Em partida realizada no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), o Carcalaion venceu o Mogi das Cruzes Basquete por 76 a 69 e chegou ao terceiro triunfo em 13 partidas na temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB). Com o resultado, o Fortaleza BC deixou a lanterna da maior competição do basquete nacional. O fona da tabela agora é o Caxias, que tem retrospecto igual, mas perdeu o confronto direto, na estreia de ambas as equipes na temporada.