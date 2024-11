Fortaleza Basquete Cearense é dominado pelo Sesi Franca e chega a 10 derrotas em 12 jogos

Carcalaion é lanterna do principal campeonato de basquete do Brasil e não teve qualquer chance de vitória no ginásio Pedrocão, diante da tradicional equipe paulista

Depois de uma derrota ligeiramente equilibrada, diante do Bauru, o Fortaleza Basquete Cearense experimentou um revés largo contra mais um rival paulista, o Sesi Franca. Nesta sexta-feira, 29, no ginásio Pedrocão, na cidade-sede do time francano, o Carcalaion perdeu por 97 a 71 e chegou ao 10º jogo perdido em 12 disputados.

Atual campeã do NBB e dona de 13 títulos nacionais, a equipe francana foi senhora do jogo, fazendo valer o mando de quadro no Pedrocão. Praticamente todas as estatísticas do Sesi Franca superaram as equivalentes do Fortaleza BC, que mais uma vez esteve desfalcado do ala Dexter McClanahan, maior destaque do time. O resultado afunda os cearenses ainda mais na lanterna do maior torneio de basquete do País.