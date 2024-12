Futsal: 1º jogo da final do Cearense entre Fortaleza e São João será no Paulo Sarasate

Campeão brasileiro de futsal, o Fortaleza já foca suas atenções no último compromisso da temporada: Campeonato Cearense. O Leão começa a decidir o título diante do São de Jaguaribe, no sábado, 7, no ginásio Paulo Sarasate.

A volta será na próxima terça-feira, 10, no munícipio de São João do Jaguaribe. Esta será a terceira final entre as duas equipes nesta temporada.