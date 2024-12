Atual campeão, Fortaleza seguirá no Brasileiro de futsal na próxima temporada

O Tricolor do Pici conquistou a primeira edição do torneio e se prepara para defender o título em 2025

O Fortaleza seguirá disputando o Campeonato Brasileiro de Futsal em 2025, apesar de ter recebido um convite para participar da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe conquistou a primeira edição do torneio no último domingo, 1º, ao vencer o Apodi por 3 a 2 no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO).

Alex Santiago, presidente do clube e um dos principais responsáveis pelo retorno do projeto, confirmou a participação do Tricolor na competição ao responder um comentário do Instagram oficial do torneio.