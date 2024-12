Fortaleza tem ano vitorioso na base e começa planejamento para 2025

No âmbito estadual, o Tricolor do Pici conquistou seis dos sete títulos que disputou na temporada de 2024

A equipe foi campeã da Copa Manjadinho nas categorias sub-11 e sub-14, além de vencer o Campeonato Cearense nas categorias sub-13, sub-17 e sub-20. Também conquistou o título do feminino sub-17. A única derrota veio no sub-15, no último sábado, 30, quando foi superado pelo Ceará.

O Fortaleza teve um ano positivo nas categorias de base. Além de uma participação de destaque no Campeonato Brasileiro, chegando às semifinais, o Tricolor do Pici conquistou seis dos sete títulos estaduais possíveis.

Com o fim da atual temporada se aproximando, o Fortaleza já traça seus objetivos para 2025, que começará com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, principal torneio de base do país.

"No âmbito esportivo, conquistamos seis das sete competições da FCF que disputamos. Fomos campeões em quase todas as ligas em que participamos, como LFA e SEROMO", completou o dirigente.

Internamente, o ano é considerado vitorioso e histórico, conforme destacou Erisson Matias, coordenador das categorias de base do Leão, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO. "Avaliamos como uma temporada muito positiva. Estamos encerrando 2024 atingindo todas as metas estabelecidas", afirmou.

Integrando o grupo 25, ao lado de Ituano-SP, São Bento-SP e Carajás-PA, o Leãozinho almeja avançar o máximo possível. "Nosso objetivo é passar pelo maior número de fases possível. O departamento de futebol profissional conhece bem nosso elenco, e há a possibilidade de alguns atletas titulares serem chamados para a pré-temporada do time principal", explicou Erisson.

Fora de campo, melhorias estruturais no CT Ribamar Bezerra são uma prioridade para 2025. Recentemente, o clube fechou um acordo com a prefeitura de Maracanaú — município da região metropolitana de Fortaleza, onde o CT está localizado — para adquirir mais 7.000 metros quadrados de terreno, visando a expansão do espaço.

"Estamos planejando melhorias na infraestrutura do CT Ribamar Bezerra em diversos aspectos: qualidade dos gramados, aumento no número de campos e até a construção de um ginásio para que a base do futsal possa treinar e realizar seus jogos no local", destacou Erisson sobre as reformas previstas.