Na prorrogação, Fortaleza BC perde para São Paulo no NBB

Com jogadores contundidos e eliminados por faltas, Carcalaion não resiste à pressão paulista e volta a perder no NBB 2024-2025

Em um duelo bem mais equilibrado do que a posição dos dois times indicaria, o Fortaleza Basquete Cearense perdeu, na prorrogação, por 80 a 79 para o São Paulo no ginásio da Unifor, na capital cearense, nesta quinta-feira, 14. Com o resultado, o Carcalaion volta à lanterna do NBB 2024-2025.

Ainda sem o ala Dexter McClanahan, cestinha do time e que estirou ligamento do joelho na segunda partida da temporada, o Carcalaion cresceu para cima do quinto melhor time do maior torneio de basquete do Brasil e ficou a uma cesta da vitória.