Final do Brasileiro de futsal arrecada 8 toneladas de alimentos

A final do Campeonato Brasileiro de Futsal, entre Fortaleza e Apodi, terminou com a vitória do Tricolor por 3 a 2 e foi celebrada não apenas nas quadras. Durante o evento, realizado neste domingo, 1º, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), foram arrecadadas oito toneladas de alimentos.

A entrada para a partida exigia a doação de um quilo de alimento não perecível, com o ponto de coleta localizado no portão principal do CFO, onde fiscais estavam encarregados de recolher as doações. O público total foi de 10.118 torcedores.