Desapontado, Vojvoda cobra elenco mais ambicioso e com "outra mentalidade"

A derrota do Fortaleza diante do Vitória na noite de ontem, 1º, deixou o time de fora do G-4 da Série A. Técnico do Tricolor, Vojvoda mostrou insatisfação com o desempenho de sua equipe durante entrevista coletiva pós-jogo. Em conversa com a imprensa, o treinador analisou a postura do Fortaleza em campo.

Com quase 80% de posse de bola durante o jogo, o Leão do Pici pouco criou e viu o adversário se sobressair com um ataque rápido e eficiente. A derrota tirou definitivamente o Fortaleza da disputa pelo título da Série A.

“Eu quero um time com outra mentalidade, com ambição mais forte. Hoje era o momento para mostrar essa ambição e para dizer: ‘conseguimos um objetivo grande, mas queremos mais’. E isso não aconteceu. Todos somos responsáveis e eu primeiro, como líder, quero brigar acima. E estou com dor pelo que aconteceu hoje. Eu queria ganhar, como quero ganhar sempre. Um time como o Fortaleza, que está crescendo, necessita, nessas partidas, mostrar ambição de querer mais”, concluiu o treinador argentino.

Durante a tarde desta segunda-feira, 2, o time do Pici viaja rumo à Goiânia (GO) a fim de iniciar a preparação para enfrentar o Atlético-GO, pela 37ª rodada. As equipes duelam na próxima quarta-feira, 4, às 21h30min, no estádio Antônio Accioly.