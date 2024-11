Fortaleza anuncia entrada solidária para final do Brasileirão de Futsal

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira, 21, que o segundo duelo da final do Campeonato Brasileiro de Futsal contra o Apodi, no domingo, 1º de dezembro, contará com entrada solidária para os torcedores. O embate decisivo acontecerá no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, às 9 horas.

Para garantir a sua entrada nesta segunda partida da decisão, o torcedor precisará levar somente um quilo (1kg) de alimento e entregar em uma das entradas do ginásio.