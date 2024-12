Fortaleza tem mais vitórias do que derrotas contra o Atlético-GO em Goiânia

Próximo adversário do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO costuma sofrer quando enfrenta o Leão do Pici em Goiânia. No retrospecto dos confrontos entre as equipes, o clube cearense leva vantagem como visitante contra o Dragão.

Ao todo, o Fortaleza já visitou o Atlético-GO em seis ocasiões. Neste recorte de duelos, o escrete vermelho-azul-e-branco venceu três: em 2007, pela segunda fase da Copa do Brasil; em 2018, pela 34ª rodada da Série B; e em 2022, pela 17ª rodada da Série A.