Fortaleza tem duas dúvidas e três desfalques para o jogo contra o Atlético-GO

O zagueiro Titi, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, é ausência confirmada para o técnico Vojvoda no duelo diante do Dragão

Para a partida, o técnico Vojvoda tem duas dúvidas. O centroavante Renato Kayzer, momentos antes da partida no Barradão, em Salvador (BA), sentiu um desconforto no aquecimento e, por precaução para preservação física, sequer foi para o banco de reservas. O atacante foi substituído pelo volante Kauan na relação.

Após a amarga derrota sofrida para o Vitória no último domingo, o Fortaleza vira a página e mira seu próximo compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro, o penúltimo antes do término da competição. O Tricolor encara o Atlético-GO na próxima quarta-feira, às 21h30min, fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Outro possível desfalque é Yago Pikachu. O camisa 22 entrou no segundo tempo do duelo contra o Vitória, no lugar de Breno Lopes, aos 34 minutos. O atacante, entretanto, sentiu dores após o término do jogo. Tanto ele quanto Kayzer serão reavaliados pelo departamento médico do clube cearense.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Além de Pedro Augusto e Bruno Pacheco, Vojvoda não terá Titi à disposição

Já o zagueiro Titi é desfalque certo. O defensor, que atuou como titular nas últimas sete partidas do Leão, está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. O meio-campista Pedro Augusto e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com pubalgia e tendinite patelar, respectivamente, são as outras ausências confirmadas do Leão.