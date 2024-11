Mike Tyson x Jake Paul ao vivo: como assistir e horário da luta

A luta mais esperada de 2024, entre Mike Tyson e Jake Paul, acontece hoje, sexta-feira, 15 de novembro (15/11). Além desse combate, o evento contará com outros seis confrontos no ringue. A disputa será no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos, às 22 horas (horário de Brasília).

Inicialmente, a luta estava marcada para junho, mas Tyson foi forçado a se retirar após sofrer uma crise de úlcera.