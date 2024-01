Maconha está liberada para uso recreativo por atletas da NBA e UFC

NBA: maconha está liberada para uso recreativo

A saída da maconha da lista de substâncias que podem gerar punição por meio do antidoping aconteceu por meio do novo convênio coletivo com a NBPA (Associação de Jogadores da Liga Americana de Basquete), com duração de sete anos.

No modelo anterior do convênio coletivo de jogadores, a maconha estava na lista de substâncias proibidas, mas a suspensão era de cinco jogos, sendo aplicada apenas em jogadores que fossem pegos três vezes no exame antidoping.

UFC: maconha está liberada para uso recreativo



O UFC anunciou uma significativa mudança em seu programa antidoping. De acordo com uma nova regra implementada pela entidade aliada com a Usada (órgão que agencia o antidoping nos EUA), a partir de 1º de janeiro deste ano, nenhum atleta que testar positivo para maconha, ou, mais especificamente, que tenha vestígio de THC – principal psicoativo da droga – no organismo, será passível de punição.

Maconha: atletas expressam suas opiniões

O astro Kevin Durant é um dos maiores defensores do uso da maconha e é um dos proprietários de uma empresa que investe no uso de cannabis.