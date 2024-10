Fortaleza BC/CFO recebe o Vasco da Gama no CFO e quer voltar a vencer no NBB

Em seu terceiro embate seguido jogando em casa, o time comandado por Flávio Espiga tenta alcançar a sua segunda vitória na temporada, tendo sido a primeira conquistada ainda na estreia, contra o Caxias do Sul, justamente no CFO, diante de sua torcida, por 76 a 68.

Do outro lado da quadra, o Fortaleza BC/CFO enfrentará uma equipe que também não se acertou na atual temporada do certame nacional. Em quatro partidas disputadas, o Vasco ganhou apenas uma e amarga três derrotas, ocupando a 15ª posição na tabela.

Para o jogo, Flávio Espiga segue sem poder contar com o seu cestinha Dexter McClanahan e o ala Fernando Salsamendi. Ambos permanecem no departamento médico do Carcalaion em processo de recuperação de lesões no joelho.

Para reforçar o elenco na atual temporada, o Fortaleza BC/CFO anunciou a contratação do experiente ala/pivô Renan Lenz. O atleta vai para sua décima terceira temporada no NBB.

Lenz tem marcas importantes na sua carreira, somando mais de 3.200 pontos e 1.500 rebotes no certame nacional, além de ter passagem pela seleção brasileira de basquete, em 2021. Apesar de ter sido anunciado, Renan não deve estar disponível para a partida contra o Vasco, nesta sexta-feira.