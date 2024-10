Fortaleza BC perde para o Flamengo no CFO e chega a 4ª derrota seguida no NBB

Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Flamengo no CFO Crédito: Carlos Roosewelt/FBC

O Fortaleza Basquete Cearense chegou a sua quarta derrota seguida no Novo Basquete Brasil (NBB) na noite desta terça-feira, 29. O Carcalaion foi superado pelo Flamengo por 56 a 78, no Centro de Formação Olímpica e estagnou na 15ª colocação do certame. O time comandado por Flávio Espiga teve um começo animador diante de um rival que havia sido algoz na última temporada, ao eliminar os cearenses nas quartas de final. O 1º quarto se encerrou com vitória leonina por 23 a 21, contando com o bom desempenho do trio formado por Cassiano, Demetrio e Ornesta. Todavia, o clube não conseguiu manter o nível no decorrer da partida. O Rubro-Negro, por outro lado, que almejava a liderança da NBB, reagiu bem no duelo e saiu com uma expressiva vitória no 2º quarto por 25 a 11, portanto, os times foram pro intervalo com um placar em 34 a 46 para os cariocas.