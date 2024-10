Fortaleza BC bate Caxias do Sul por 76 a 68 e estreia no NBB com pé direito

No primeiro quarto, a equipe comandada pelo técnico Flávio Espiga demonstrou dificuldades e foi superada pelos gaúchos por 18 a 15. Já no quarto seguinte, a reação cearense teve início.

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou a temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB) da melhor forma possível: com vitória. Atuando diante do seu torcedor no Centro de Formação Olímpica (CFO), na noite desta terça-feira, 15, o Carcalaion bateu o Caxias do Sul por 76 a 68 após boa atuação na segunda metade do jogo.

Com boas atuações do armador Cassiano - que anotou 15 pontos - e do pivô Demetrio - com 12 rebotes -, o Carcalaion venceu a etapa por 18 a 17. Porém, mesmo com o início da reação, ainda seguiu atrás no placar.

A história mudou a partir do terceiro quarto, quando o Fortaleza BC subiu seu nível de desempenho e somou 25 pontos contra 13 do Caxias. Além de Cassiano e Demetrio, o ala McClanahan também teve boa performance e ajudou a equipe com 15 pontos.

No terceiro e último quarto, o Carcalaion manteve o mesmo ritmo e conseguiu abrir vantagem considerável, mas acabou diminuindo seu ritmo nos dois minutos finais e sofreu uma derrota por 20 a 18.