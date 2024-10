Fortaleza BC perde para o Pato e amarga segunda derrota seguida no NBB

O Carcalaion volta a jogar no próximo domingo, 27, contra o Botafogo, às 11 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza

Repleto de desfalques, o Fortaleza BC/CFO perdeu para o Pato Basquete/PR na noite desta terça-feira, 22, no Ginásio do Sesi, na cidade de Pato Branco, por 89 a 60. O confronto, válido pela 3ª rodada do NBB, representou a segunda derrota consecutiva do Carcalaion – que também perdeu no jogo anterior para o União Corinthians/RS.



O primeiro quarto não foi positivo para o time cearense. Sem a presença de jogadores importantes, como Dexter Orresta e Salsamendi, todos lesionados, o Fortaleza viu o Pato assumir o controle do jogo e ser mais eficiente nos arremessos, sobretudo nos de três pontos, em que os paranaenses tiveram 50% de aproveitamento – foram três acertos de seis tentativas.



O Carcalaion, por outro lado, cravou apenas quatro das 11 tentativas de dois pontos e apenas uma cesta valendo três. A diferença de desempenho ofensivo se refletiu no placar dos primeiros dez minutos do jogo: 23 a 11 para os donos da casa. No segundo quarto, o panorama do confronto não sofreu grandes mudanças.