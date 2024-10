Fortaleza BC perde 3ª seguida no NBB e tem o carrasco Flamengo como próximo rival

O Carcalaion, que está na vice-lanterna do torneio nacional, perdeu todos os últimos 18 jogos que fez contra o Rubro-Negro. As equipes se enfrentam nesta terça, 29, no CFO

O início do Fortaleza BC no NBB não tem sido positivo. No último domingo, 27, o Carcalaion foi derrotado pelo Botafogo por 77 a 52 no Ginásio da Unifor, na capital cearense, e amargou o terceiro revés consecutivo na competição. Com o resultado, a equipe segue na parte de baixo na tabela como vice-lanterna.

Apesar do cenário complicado, não há tempo para lamentar. Os comandados do treinador Flávio Espiga se reapresentaram nesta segunda-feira, 28, para fazer a única atividade preparatória voltada para o Flamengo, próximo adversário no torneio nacional.

A partida entre as equipes acontece já nesta terça-feira, 29. O Tricolor e o Rubro-Negro se encontram às 19h30min, na quadra do Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO). Os sócios-torcedores do Fortaleza têm entrada garantida, enquanto o ingresso para a arquibancada pode ser trocado por um quilo de alimento.