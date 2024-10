João Pedro Quixeré, do Fortaleza Futsal, é convocado para a seleção brasileira

O camisa 5 do Leão nasceu em Fortaleza, mas começou sua carreira no interior do estado do Ceará, em Limoeiro do Norte. Após destaque no Vale do Jaguaribe, o atleta foi para o Marechal Futsal, do Paraná

Esta não será a primeira vez que Quixeré irá vestir a camisa amarela. Em 2022, o jogador defendeu o time do sub-20 da Canarinho. Na temporada seguinte, ainda pela a equipe de base do Brasil, conquistou o Sul-Americano Sub-20 e a Liga Evolução.

O fixo João Pedro Quixeré, do atleta de futsal do Fortaleza , foi convocado pela seleção brasileira para a disputa da CONMEBOL Liga Evolução, torneio que será disputado em Fortaleza, entre os dias 6 a 10 de novembro, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

O camisa 5 do Leão nasceu em Fortaleza, mas começou sua carreira no interior do estado do Ceará, em Limoeiro do Norte. Após destaque no Vale do Jaguaribe, o atleta foi para o Marechal Futsal, do Paraná.

Em terras paranaenses, ainda passou por Toledo e Cascavel, até acertar com o Tricolor. Com o Leão, já são dois títulos conquistados: Copa do Estado e Copa do Nordeste.