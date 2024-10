Beira Mar recebe corrida 21k Terra da Luz em dezembro; saiba como se inscrever

Corredores em treinamento Crédito: Júlio Maia

Foraleza irá receber uma meia-maratona em dezembro. A corrida de rua é a 21k Terra da Luz 2024, cuja sexta edição acontecerá em 15 de dezembro na via paisagística da avenida Beira Mar, no bairro Meireles, das 5 às 8h35min. A competição terá três percursos diferentes: 7km, 14km e 21km (meia-maratona). A idade mínima exigida para participar é 18 anos. O valor varia entre R$ 80 a R$ 160. Pessoas cadeirantes têm entrada gratuita. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A 21k Terra da Luz é voltada para o público geral, com foco ainda em profissionais de educação física, idosos e paratletas. Antes do evento, haverá um treino oficial para preparação será, marcado para o dia 23 de novembro, com local ainda a ser definido.

Anderson Monteiro, profissional de educação física, disputará com a AM Assessoria Esportiva. Para o educador, a prática ajuda na perda de peso e no controle das taxas de glicemia e colesterol, melhora o nível de condicionamento físico, reduz os riscos de desenvolver doenças do coração, eleva a qualidade do sono e diminui o estresse, a ansiedade e a depressão. “A corrida é muito utilizada como um meio de socializar e para fazer novos amigos. Você começa a traçar metas tanto nessa vida atlética como na vida pessoal e profissional”, diz o maratonista. A inclusão de pessoas com deficiência pela direção da prova gerou mais de 50 inscrições para essa categoria até agora, segundo a Engaja Comunicação, responsável pela comunicação.

O kit, recebido após o pagamento, inclui uma camisa com manga, uma sacola promocional, um número de peito, um chip de cronometragem e uma medalha pós-prova. O seguro de vida, as estruturas de apoio, os serviços de emergências médicas e a hidratação são fornecidos também por meio da inscrição.



Para se inscrever, basta acessar o site Novo Ticket e escolher o percurso. Após o tempo máximo da prova de três horas, ocorrerá o encerramento do balizamento e os serviços de apoio, gerando uma orientação do trânsito ao longo do percurso. O competidor que se encontrar em qualquer ponto depois será orientado pela direção a deixar a competição por medida de segurança.

Serviço

Programação 21k terra da luz 2024

Retiradas dos kits Quando: Sexta-feira e sábado, 13 e 14 de dezembro de 2024 Onde: AABB - Associação Atlética Banco do Brasil (Av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres) - Fortaleza (CE)

Dia oficial da corrida Quando: 15 de dezembro