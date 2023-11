Meia maratona Terra da Luz está com inscrições abertas até o dia 1º de dezembro

Meia maratona 21k Terra da Luz será realizada em Fortaleza no dia 17 de dezembro Crédito: Divulgação/Terra da Luz

A meia maratona 21K Terra da Luz 2023, com largada na Via Paisagística da Avenida Beira Mar, em Fortaleza, está com inscrições abertas. Promovida pela Nova Letra Eventos Criativos, a corrida apresenta três categorias diferentes: 5km, 10km e a categoria principal, a meia maratona de 21km. A edição, que acontecerá no dia 17 de dezembro, contará com atletas profissionais, amadores, profissionais de educação física, turistas, veteranos, cadeirantes e paratletas. Com inscrições abertas até o dia 1º de dezembro, a corrida 21K Terra da Luz vai para a sua quinta edição, promovendo iniciativas de interação com os espaços públicos históricos da capital cearense. O tema oficial de 2023 será uma homenagem ao artesanato das areias coloridas, expressão artística da população litorânea do Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para Fernando Elpídio, diretor geral da corrida e da Nova Letra Eventos Criativos, Fortaleza é a capital das corridas de rua no Nordeste. O profissional reforçou que esta é a modalidade esportiva mais praticada na Cidade.

“Entre atletas profissionais e amadores, é uma atividade muito democrática, para todas as idades, sexos e classes sociais. A corrida de rua em Fortaleza não tem sazonalidade, e movimenta uma economia cada dia mais crescente na cidade. A 21K Terra da Luz tem justamente como propósito promover o esporte de rua de forma integrada com os aspectos históricos, culturais e turísticos do Ceará”, complementou o diretor. Na edição de 2023 da 21K Terra da Luz, os participantes terão como paisagens a Estátua de Iracema Guardiã, a Praça Cristo Redentor, o centro Dragão do Mar, o Teatro São José, a Estátua Santa Edwiges da Leste Oeste e o Mercado dos Peixes, dentre outros. Inscrições As inscrições para a corrida deste ano podem ser realizadas através do site do evento esportivo (https://novaletra.com.br/). A divisão de categorias é entre 5km geral, cadeirantes e paratletas; 10km geral; e 21km geral. Todas as modalidades envolvem o público masculino e feminino. É possível se cadastrar até o dia 1º de dezembro ou até que o evento atinja o máximo de inscritos. Ao se inscrever, os participantes receberão o kit do evento, o qual inclui itens como camisa, mochila, número de peito, chip de cronometragem, medalha pós-prova e hidratação. A retirada dos kits poderá ser feita nos dias 15 e 16 de dezembro. Categoria para profissionais de educação física Desde 2018, a corrida 21K Terra da Luz tem uma categoria exclusiva nas etapas de Fortaleza: as específicas para profissionais de educação física. Os atuantes na área poderão competir de maneira separada nas mesmas modalidades que as gerais, 5km, 10km e 21km. Para participar, os educadores físicos devem apresentar o número registrado no Conselho Regional de Educação Física - CREF. SERVIÇO - 21K TERRA DA LUZ Data: 17 de dezembro de 2023

Horário: 5h

Ponto de partida: Via Paisagística - Avenida Beira Mar de Fortaleza

Inscrições e mais informações: www.novaletra.com.br

Contato: 85 3109-7599