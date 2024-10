Capacete de Senna reproduz voz do piloto por 'condução óssea'; entenda

Veja como funciona o capacete com a voz do Ayrton Senna Crédito: Reprodução/Instagram @guaranaantarctica

Os fãs de Ayrton Senna podem escutar a voz do lendário piloto de Fórmula 1 em uma exposição no Parque do Ibirapuera a partir deste sábado, 19. Ao encostar a cabeça em um capacete amarelo, os visitantes terão a oportunidade de experimentar a tecnologia de "condução óssea". Apenas com o toque será possível ouvir a voz de Senna, sem uso de fones de ouvido e sem qualquer uso de Inteligência Artificial. O capacete é um dos destaques da exposição que celebra a carreira de Senna. O equipamento foi criado pela empresa responsável pela gestão de marcas ligadas ao tricampeão, Senna Brads, em parceria com o Guaraná Antártica. Entenda como funciona e veja como ter a experiência.

Senna: data da estreia, elenco completo e mais da série na Netflix; VEJA Como funciona o capacete com a voz do Ayrton Senna? A tecnologia que permite “ouvir sem usar os ouvidos” se baseia na transmissão do "som" através da "condução óssea". É como se as palavras de Senna fossem assimiladas pelo cérebro sem a intervenção dos ouvidos. A vibração de um aparelho instalado no capacete capta a voz do ídolo, que ressoa na testa de quem está encostando no objeto. O método trabalha com a indução de ondas sonoras para os ossículos (martelo, bigorna e estribo) que compõem o sistema auditivo.

Além disso, não é possível ouvir a voz de Senna sem o contato físico entre a cabeça do fã e o capacete. Ou seja, ninguém ao redor é capaz de ouvir a voz do tricampeão, nem mesmo se estiver próximo, apenas se encostar a cabeça no objeto. 30 anos sem Ayrton Senna: Inteligência Artificial mostra como ele estaria hoje; CONFIRA O que pode ser ouvido no capacete com a voz do Ayrton Senna? É possível ouvir quatro frases no capacete, todas foram proferidas pelo próprio campeão ao longo da carreira. Elas fazem menção a diferentes momentos da trajetória do automobilista.