30 anos sem Senna: veja 30 curiosidades que talvez você não saiba

A morte do piloto Ayrton Senna completa três décadas neste 1º de maio. Para relembrar o brasileiro, veja uma seleção de 30 fatos de sua vida e carreira

No dia em que a morte de Ayrton Senna em solo italiano completou 30 anos, confira uma seleção de 30 curiosidades que os fãs e o público em geral podem não conhecer.

O acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, foi precedido por outra tragédia nas pistas: a morte do austríaco Roland Ratzenberger, um dia antes de Senna. O brasileiro, inclusive, pretendia homenagear o colega ao fim do percurso.

A voz do repórter Roberto Cabrini saiu do Hospital Maggiore, de Bologna, diretamente para a cabeça da população brasileira: “morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que nós nunca gostaríamos de dar”. Era 1º de maio de 1994 e o País perdia o seu piloto de Fórmula 1, que faleceu aos 34 anos de idade.

A parceria de Ayrton Senna com a Honda o transformou em ídolo no Japão e abriu espaço para que o brasileiro conhecesse Akira Toriyama, criador do mangá Dragon Ball-Z. A dupla tirou fotos e Toriyama colaborou em homenagens ao piloto.

A ex-namorada do piloto, Adriane Galisteu, compartilhou em entrevista ao canal Ticaracaticast, no YouTube, os três desejos não realizados de seu antigo parceiro: “O Ayrton morreu sem realizar três sonhos: correr na Ferrari, conhecer a Disney e ter um filho. Esses eram os sonhos dele”.

Além de piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna se destacou por seus hobbies. Entre eles, o brasileiro ficou conhecido pelo interesse no aeromodelismo, prática que reproduz aeronaves em modelos reduzidos.

Em 1985, Senna precisou lidar com uma paralisia no lado direito de seu rosto, diagnosticada no fim de 1984 como uma mastoidite. A condição costuma ser marcada por uma infecção no ouvido.

“O Ayrton tinha as superstições dele e tinha um par de luvas velhas que enquanto seguissem dando certo ele não trocaria. Ele pedia para a Dona Neide (mãe de Senna) costurar, pedia para a Isabel que era funcionária da casa costurar, a Lúcia minha ex-mulher também costurou”, descreveu Galvão Bueno à Senna TV.

Senna também adorava uma receita materna de macarrão ao sugo. “Ele sempre gostou de um talharim ou espaguete, principalmente quando a massa era feita em casa. O molho de tomate era à moda italiana, com azeite, cebola e tomate”, revelou a matriarca ao portal Senna.com.

De acordo com relato feito pela mãe do Tricampeão mundial de F1, Neyde Senna da Silva, o filho adorava a combinação típica brasileira: arroz, feijão, bife e batata frita.

O brasileiro nunca deixou de manifestar a sua crença católica e disse ter visto Deus após o seu título de 1988, no Grande Prêmio do Japão. A declaração foi feita ao lado do cantor Roberto Carlos, em especial gravado um ano depois da vitória.

O piloto foi um dos responsáveis por trazer a marca Audi para o mercado automotivo brasileiro. A ação aconteceu em 1994 e Ayrton Senna dirigiu um dos carros no Autódromo de Interlagos.

O apelido “Silvastone” foi uma referência ao Circuito de Silverstone, no Reino Unido, e a um dos sobrenomes de Ayrton: da Silva. O brasileiro ficou conectado ao tradicional circuito inglês em 1982, após vencer todas as corridas disputadas no espaço.

11. Senna foi inspiração do padre Marcelo Rossi

Antes de ser ordenado na Igreja Católica, o padre Marcelo Rossi relatou em seu livro, “Batismo de Fogo”, a influência de Ayrton Senna para a escolha eclesiástica.

“Deus falou comigo por meio de Ayrton naquele dia”, explica Rossi, que se sentiu impactado ao assistir Senna levantar as mãos aos céus ao vencer seu primeiro título, de 1988.

“Aquele momento ainda me marcaria com uma convicção definitiva quando, no ano seguinte, Ayrton falou que durante a última volta da corrida ele teve uma visão de Deus”, completa.

12. Senna salvou o piloto Érik Comas

De piloto a herói, Senna parou o seu carro durante os treinos para o GP da Bélgica de 1992 para ajudar o francês Érik Comas. O piloto europeu havia batido em uma curva e seu automóvel ficou atravessado no meio da pista.

O brasileiro prestou os primeiros socorros antes da equipe médica chegar e enquanto Comas estava desacordado, o que garantiu a segurança do colega. “Ele desligou a ignição do carro, evitando assim uma explosão. Neste momento, Ayrton Senna salvou minha vida”, disse Comas,anos depois.

13. Casamento de Senna

Conhecido por seus relacionamentos com Xuxa e Galisteu, Ayrton Senna se casou apenas uma vez, com Lílian de Vasconcellos Souza, em 1981. A união terminou oito meses depois.

14. Senninha

Eternizado como um personagem de quadrinhos, o piloto brasileiro foi a inspiração para “Senninha”, lançado pelo próprio Ayrton Senna em 28 de janeiro de 1994. O projeto, feito por Rogério Martins e Ridaut Dias Jr., também foi aprovado pela mãe de Senna.

15. Ayrton Senna, o Rei de Mônaco

Referência no principado, Ayrton Senna foi apelidado de “Rei de Mônaco” por ter alcançado o maior número de vitórias no lugar: seis no total.

16. Senna e o capacete de samurai

Admirado pelo público japonês, Senna recebeu um capacete de samurai em 1988, enviado pela japonesa Minae Uchida.

17. Senna e a corrida de uma só marcha

Uma das corridas mais marcantes de Senna aconteceu em 1991, no GP do Brasil, quando o câmbio de seu automóvel perdeu cada uma de suas marchas, até que ficou apenas com a sexta.

18. Enterro de Senna: caixão carregado por Prost

Conhecido como rival de Senna, Alain Prost foi um dos automobilistas que carregou o caixão do brasileiro. Além do francês, Emerson Fittipaldi e Rubens Barrichello também faziam parte da procissão.

19. Frase na lápide Senna

O túmulo de Ayrton Senna pode ser visitado por seus fãs em São Paulo, no cemitério Parque Morumby. Em sua lápide, encontra-se a frase: “Nada pode me separar do amor de Deus”.

20. Senna e amizade com Milton Nascimento

A Canção da América não foi inspirada em Ayrton Senna, mas se tornou símbolo da amizade do piloto com Milton Nascimento após a sua morte.

“Perder um amigo é a pior coisa do mundo. Quero cantar a música que ele mais gostava”, comentou Nascimento em show com a Orquestra Sinfônica de Campinas, no Parque Ibirapuera.

21. Ayrton Senna no Hall da Fama do Automobilismo

A Federação Internacional do Automobilismo inaugurou o seu Hall da Fama com a inclusão de Ayrton Senna entre os homenageados. Além do paulista, mais dois brasileiros compuseram a lista: Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi.

22. Senna era canhoto

O piloto brasileiro era canhoto e costumava elogiar o seu diferencial.

23. Senna: sobrenome de solteira da mãe

Ayrton Senna da Silva escolheu o sobrenome de solteira da mãe, “Senna”, para representá-lo na Fórmula 1.

24. Senna: “(Simply) The Best”

Fã de Tina Turner, o piloto teve a oportunidade de dividir o palco com a cantora em 1993 e ainda recebeu uma homenagem. “Sabem quem é esse? Senna, é claro. O vencedor do Grande Prêmio da Austrália. O melhor”, disse Turner, em referência à música.

25. Senna era fã de Guaraná Antarctica

O brasileiro não escondia a admiração por seu País, além da preferência pelo refrigerante Guaraná Antarctica.

Em 2024, Senna ganhou uma homenagem da marca na esfera gigante, a “Sphere”, de Las Vegas, nos Estados Unidos. O objetivo foi projetar o capacete do piloto.

26. Senna e o soco em Eddie Irvine

Na estreia de Eddie Irvine no Grande Prêmio do Japão de 1993, o estilo de pilotagem do irlandês foi criticado por Senna. Em resposta, Irvine afirmou que o brasileiro “era muito lento” e recebeu um soco pelo comentário jocoso.

“Você tem que aprender a respeitar onde está errado”, gritou Senna, antes de sair.

27. Senna é patrono do esporte brasileiro

A Lei 14.559/23 declarou o piloto Ayrton Senna da Silva como o patrono do esporte brasileiro. A homenagem faz parte de projeto do deputado Filipe Barros (PL-PR), que foi aprovado em 2019 pela Câmara dos Deputados, segundo a Agência Câmara de Notícias.

28. Senna, um goleiro frustrado

Em 1988, Senna resolveu descansar e jogar futebol na Ilha de Bali, na Indonésia, sendo escalado como goleiro. A decisão lhe rendeu uma luxação na mão direita.

29. Senna corintiano

O ídolo brasileiro do automobilismo era corintiano e já recebeu uma homenagem do time em 2018, quando um uniforme foi lançado em referência à segunda equipe de Senna, a Lotus.

30. Senna e o apelido de infância

O apelido de infância de Senna era Caneco, mas, como uma de suas primas não conseguia pronunciar a palavra inicialmente, passou a ser Beco.

