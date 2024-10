Futebol Caminhando: modalidade avança para ter time oficial no Ceará

Time sueco, o Walking Football Sweden esteve no Brasil para três amistosos, sendo dois no Ceará.

O Futebol Caminhando (tradução direta de Walking Football) é uma modalidade bastante praticada na Europa e indicado para pessoas com mais de 50 anos. Similar ao futebol convencional, a modalidade tem alterações em relação ao tempo de duração da partida, promove menos contato físico e entende corrida como uma falta, permitindo que os atletas se movam apenas com passos e em marcha.

Após uma breve passagem pelo Ceará , a Walking Football Sweden se despede do Brasil com planos de retornar ao país em 2025. A equipe realizou três partidas por aqui, sendo duas em solo cearense e uma em São Paulo (SP).

Luciana Bergstrom, produtora da equipe, utilizou o tempo no Brasil para realizar contatos com instituições, a fim de viabilizar a expansão da prática da modalidade esportiva no país do futebol.

Os confrontos realizados em Fortaleza tiveram como equipes participantes a Associação Anjos do Céu e um coletivo montado pela Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). A Walken Football Sweden (WFS) venceu os dois jogos, o primeiro por 4 a 3 e o segundo por 4 a 1.

A equipe sueca realizou três jogos de caráter amistoso, sendo o primeiro deles na Feira da Longevidade, em São Paulo. A partida tinha como tema a final da Copa do Mundo de 1958 — primeiro título mundial da Canarinho —, realizada entre a própria Suécia e a seleção brasileira, em Solna, no condado de Estocolmo.

“Fizemos uma palestra para apresentar o futebol caminhando na Unifor. O evento foi muito bem aceito, haviam 30 alunos ou mais. Falamos sobre os benefícios do esporte e sobre o futebol (caminhando) de competição. Eles ficaram muito entusiasmados e vão prosseguir em negociações com a gente, mas sem uma data prevista para um novo encontro”.

Para 2025, está prevista a realização de um campeonato internacional em terras nacionais. O objetivo atual é trazer equipes da Itália, da Inglaterra e da Espanha para o Brasil.

“Entrarei em contato com equipes da Inglaterra, Itália e Espanha para, quem sabe, trazer alguns times no ano que vem; só da Suécia conseguiremos trazer dois times. A intenção é conversar com eles, arranjar um local para o próximo ano e manter a parceria com o Anjos do Céu”, sintetiza.