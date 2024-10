Fortaleza Tritões busca titulo inédito contra o Recife Mariners

O Fortaleza Tritões, equipe de futebol americano do Fortaleza Esporte Clube, recebe o Recife Mariners pela final da Conferência Nordeste. O duelo será realizado neste domingo, 13, às 14 horas, no estádio de atletismo da Unifor. Essa poderá ser uma revanche para o Tricolor, que perdeu para o Mariners o título da temporada passada.

Buscando uma vaga para os playoffs nacionais, os Tritões chegam a sua segunda final de conferência consecutiva contra o mesmo adversário. O duelo do ano passado, realizado na Arena Pernambuco, terminou com vitória dos donos da casa por 41 a 20.

Com a expectativa do título inédito, a equipe cearense conta com o fator casa, que também é novidade nas finais de conferência, para alcançar o mata-mata da Liga Brasileira de Futebol Americano. Guilherme Bechtold, treinador dos Tritões, espera um jogo disputado no domingo.