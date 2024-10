Sucesso na Europa, walking football desembarca em Fortaleza para amistosos

Atletas da seleção sueca de Walking Football em evento no Brasil Crédito: Walking Football Team Sweden Swea

Luciana Bergström, responsável pela estada da equipe no Brasil, aponta que as negociações pela vinda da equipe vêm de longa data. “A nossa vinda ao Brasil é uma parceria da Walking Football Sweeden com a Walking Football Brasil. Nós estamos em conversa há um ano e meio e chegamos com a ideia de trazer um grupo de seis jogadores com idades diferentes.” “Todos eles (atletas) jogam futebol desde a infância, por isso vir ao Brasil representando a Suécia é um sonho. Na Europa, o Brasil ainda é uma referência quando se fala em futebol, então está sendo muito emocionante representar seu país em uma modalidade nova, que inclui homens e mulheres da terceira idade”, completou. Sobre os motivos que tornaram a categoria popular no Velho Continente, Luciana explica que a solidão enfrentada pela terceira idade é um dos principais pontos para que a prática do esporte seja realizada.

“Na Europa inteira, a faixa de envelhecimento é muito grande e, apesar das facilidades que são fornecidas, a solidão ainda é algo muito presente, então, a maioria dos clubes notaram que a assiduidade das pessoas que praticam esse tipo de esporte é muito alta. Eles esquecem das dificuldades e dos problemas diários que acontecem por lá. Fazer parte desses grupos os motiva a participar de competições.” Entre os benefícios apontados na prática da atividade, o “salto enorme na qualidade de vida” é um dos mais atraentes, aponta ela. O fato de ser um esporte “não muito complexo” de se aprender é um meio para atrair novos praticantes “Dentro da proposta do esporte, ele inclui muita gente, inclusive pessoas que nunca jogaram futebol na vida. É uma atividade inclusiva, que consegue se adaptar muito bem às necessidades de cada participante”.