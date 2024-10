Cearense ex-Bayern de Munique conquista tricampeonato brasileiro de futebol digital

João Victor, conhecido como "The Alpha" no cenário dos eSports, começou no time de futebol digital do Ceará Sporting Club, passou pelo Bayern de Munique e tem dois títulos mundiais, além dos nacionais

Com passagens por clubes como Ceará , Santos e Bayern de Munique (Alemanha), o jovem de apenas 20 anos já carrega o título de bicampeão mundial no eFootball (antigo Pro Evolution Soccer) pelas conquistas do Global Esports Games e da Copa Internacional de eFootball de 2022.

O cearense João Victor Lopes, conhecido com "The Alpha" no mundo dos eSports , conquistou seu segundo título nacional no futebol virtual neste domingo, 13, na maior feira de games de Brasília, a Vídeo Game Show. A conquista foi a sua segunda a nível nacional de forma individual, tendo ganhado outra vez em trio com GuiFera e Matheus Ferrari, em outra oportunidade.

Nas finais da competição deste fim de semana, João Victor encerrou sua campanha de forma soberana, conquistando 49 pontos em 20 jogos. Durante o torneio, registrou 15 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Abusando de seu conhecido estilo ofensivo, o cyber atleta anotou 47 gols e sofreu apenas 16. Hoje, o cearense defende a equipe saudita Stallions Esports.



Natural do bairro Maraponga, o "The Alpha" começou em competições locais, conseguindo destaque suficiente para chamar a atenção do Ceará Esports – braço de esportes eletrônicos do Ceará Sporting Club –, com o qual firmou seu primeiro contrato profissional como cyber atleta. O esquema contratual, porém, era bem diferente daqueles assinados por jogadores do futebol tradicional. Mensalmente, o Vovô pagava sua internet e depositava uma ajuda de custo de R$ 200, além de disponibilizar uniformes e até três viagens por ano para competir e representar o clube em outros estados.

Em janeiro de 2023, o brasileiro fechou com o Barcelona e partiu para a Europa. Contudo, mesmo completando sua mudança para o país sem seus pais, viu o contrato com o Barcelona, de última hora, não se concretizar. O mesmo quase aconteceu ao se transferir para o Bayern, mas o brasileiro aproveirou um último teste, se tornou o titular e alcançou o segundo lugar no eFootball Championship Pro – principal competição da modalidade na Europa.