Museu da Arena Castelão recebe mostra fotográfica sobre futebol amador

Obras de "Da Terra Batida ao Gramado" Crédito: Jeny Sousa/Sobrado Dr José Lourenço

"'Da Terra Batida ao Gramado' é uma mostra fotográfica que traz a interação da comunidade do Santa Filomena, território que faz parte do bairro Jangurussu, com o Campo do Coritiba, hoje chamado de Areninha do Santa Filomena. Nas partidas, na terra batida, contemplamos a movimentação dos times, a ocupação da comunidade aos domingos para ver os pais, irmãos e amigos jogarem. Nesse campo que também foi palco de muitas manifestações sociais e culturais, acompanhamos os jogos dos times clássicos da comunidade que atravessam gerações até os dias de hoje", destaca o fotógrafo. Partidas na terra, a movimentação dos times e a ocupação da comunidade aos domingos. As transformações culturais vividas pelo campo e as gerações que às atravessaram estão presentes nas fotografias. ”São times presentes na memória. Essa exposição é uma homenagem à comunidade, aos times e a todos que gostam de um bom futebol comunitário”, enfatiza Silva.