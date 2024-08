Filme sobre o Castelão vence prêmio de melhor documentário em festival

Curta sobre Arena Castelão vence prêmio de melhor documentário. Crédito: AURÉLIO ALVES

A produção "O Gigante do Mata Galinha: 50 anos de Histórias do Castelão" é o vencedor do prêmio de melhor documentário no Festival de Curtas Flávio Migliaccio. Sob a curadoria do cineasta e produtor Paulinho Sacramento, o prêmio foi entregue no Rio de Janeiro, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), no último sábado, 24. A cerimônia ainda homenageou os atores Osmar Prado e Othon Bastos.