Feminicídio Zero: Ceará faz campanha contra violência à mulher em jogo no Castelão

Atletas do Vovô utilizarão camisa com o patch "Feminicídio Zero" e goleiro Richard usará camisa com número 180, em alusão ao disk denúncia

Em alusão ao Agosto Lilás, o Ceará entrará em campo logo mais às 21 horas na partida contra o Novorizontino na noite desta segunda-feira, 26, na Arena Castelão, com uma patch na camisa com a frase "Feminicídio Zero". A campanha em duelo pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão é contra a violência doméstica e familiar contra mulheres.



Além do patch na camisa, o goleiro do Alvinegro de Porangabuçu, Richard, também entrará na ação e atua na partida com a camisa número 180, número de atendimento à mulher para o combate à violência que oferece serviços como registro de denúncias, orientações para vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com transmissão AO VIVO da rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, o Ceará joga contra o Novorizontino com o foco em sair do meio da tabela e se aproximar do G-4 da Série B.