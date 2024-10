Brasil e Argentina se enfrentam pela 1ª vez em uma final do Mundial de Futsal

Brasil chegou à final da Copa do Mundo do Uzbequistão Crédito: Leto Ribas/CBF

A final da Copa do Mundo de Futsal de 2024 não podia ter um clássico mais ferrenho. No domingo, 6, às 12 horas, na Humo Arena, no Uzbequistão, Brasil e Argentina duelam em busca de adicionar mais uma taça às suas estantes de troféus. Para a Amarelinha, seria a sexta conquista. Já para a Alviceleste, a segunda. Em preparação para a final, o Brasil segue em Tashkent, mesma cidade em que disputou a semifinal, e deve fazer suas atividades na Humo Arena, assim como fez para o jogo da semifinal contra a Ucrânia. Esta será a primeira vez que as duas equipes se encontram em uma final de Mundial. Na última vez que se esbarraram pelo torneio, na semifinal da edição de 2021, os hermanos levaram a melhor e se classificaram para final ao vencer por 2 a 1. Na decisão, perderam o bicampeonato para Portugal, ao serem derrotados por 2 a 1.

Eleito melhor jogador de futsal no mundo em 2024, Pito não atuou na fase mata-mata desta edição da Copa do Mundo do Uzbequistão devido a uma lesão muscular, mas segue em tratamento para estar à disposição do técnico Marquinhos Xavier para a final. O comandante brasileiro projetou o clássico sul-americano, mas afirmou que não há favoritos. “Duas equipes que se conhecem muito, que se enfrentam com muita frequência em competições importantes. São sul-americanos, mas possuem particularidades que as diferenciam. É um confronto de campeões mundiais e o favoritismo está bem dividido”, pontuou o treinador. “Será, sem dúvida, mais um grande jogo com requintes de muita imprevisibilidade”, completou o técnico da seleção brasileira.

Campanhas parecidas Para terem o direito de jogar a grande decisão, Brasil e Argentina fizeram trajetórias semelhantes no Mundial. As duas seleções estão 100% no certame com seis vitórias em seis jogos, tendo se classificado em primeiro lugar em seus respectivos grupos. A Amarelinha passou por Costa Rica, Marrocos e Ucrânia, nesta ordem, para poder chegar à final. Já a Alviceleste despachou a Croácia, Cazaquistão e França. De volta à final O Brasil volta a disputar uma final de mundial após 12 anos sem estar presente entre as duas melhores equipes da competição. Em 2016, caiu para o Irã disputa por penalidades, ainda nas oitavas de final.