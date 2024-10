Paratletas Daniel Dias e Vinicius Rodrigues participam de congresso de ortopedia em Fortaleza

Os paratletas Daniel Dias, maior medalhista paralímpico do Brasil, e Vinícius Rodrigues, medalhista de bronze em Paris, estão em Fortaleza para participar do VIII Congresso Latino-Americano e XIV Congresso Brasileiro de Ortopedia Técnica, promovido pela Associação Brasileira de Ortopedia Técnica (Abotec). Tanto o nadador como o velocista estão no evento desta terça-feira, 1°, e segue até sexta-feira, 4, no Hotel Gran Mareiro, que fica na Praia do Futuro, na capital cearense.

Apesar de estar aposentado das competições desde 2021, Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico do Brasil, com 27 pódios em Jogos Paralímpicos, enquanto Vinícius Rodrigues segue competindo. Em setembro ele conquistou a medalha de bronze nos 100m na classe T63 para atletas amputados de membros inferiores com próteses, nos Jogos Paralímpicos de Paris.

A dupla é patrocinada pela Ottobock, empresa alemã que trouxe os paratletas para o Congresso.