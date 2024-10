38ª edição do Rally Piocerá tem largada definida para janeiro de 2025

Carro de Rally em competição pela 24a edição do Piocerá Crédito: NEY EVANGELISTA/ Divulgação/ Piocerá

Uma das provas de off-road mais importantes do país, o Rally Piocerá terá sua 38ª edição em 2025. A abertura está prevista para o dia 27 de janeiro de 2025, abrindo a temporada de enduro e rali das confederações brasileiras de automobilismo e de motociclismo. Com início na capital piauiense, o evento explora o que há de mais bonito nas paisagens de ambos os estados. Entre os municípios que serão visitados estão: Teresina e Pedro II, no Piauí, Sobral, Quixeramobim e Beberibe, no Ceará. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A realização do circuito ainda promete impactar a economia entre os mais de mil quilômetros que serão percorridos durante as etapas. A previsão é de que R$ 7 milhões sejam distribuídos através da cadeia do turismo.

Conforme a organização da prova, os veículos motorizados irão percorrer 1.085 km e as bicicletas 367 km durante os 4 dias de competição. Além dos benefícios no campo do turismo, os organização do circuito também promete ações sociais que serão realizadas durante todo o percurso. Ações essas como distribuição de mais de 400 cestas básicas e 130 consultas oftalmológicas.

Rally Piocerá: mais de três décadas de história A história da competição começa em 1987, quando os pilotos Ehrlich Cordão e Galdino Gabriel decidiram criar uma categoria que unisse os praticantes de enduro da região Norte e Nordeste. A primeira edição do evento aconteceu entre os dias 5 e 7 do mesmo ano, com 36 duplas divididas entre as categorias graduado e novato.

O nome da competição é dado graças a uma conversa entre os organizadores com um morador de uma região que era alvo de litígio entre os estados do Ceará e Piauí. O habitante informou para os "forasteiros" que aquele espaço era conhecido como Cerapió ou o Piocerá, devido à disputa que ali existia. Assim, a prova se chama Cerapió quando se inicia no Ceará e Piocerá quando sua largada é realizada no Piauí. Em 1991, o rali foi reconhecido pela Confederação Brasileira de Motociclismo como primeira etapa do Campeonato Brasileiro de enduro de regularidade e foi “batizado” pela revista Veja como “Paris-Dakar do Sertão”. Foi somente em 1996 que veículos 4x4 foram inseridos no circuito, em um percurso que foi majoritariamente realizado na região litorânea.