Academia ao ar livre na Beira-Mar inicia atividades nesta quarta-feira, 2

Equipamento é gratuito e aberto ao público de todas as idades; usuários devem realizar cadastro por meio de aplicativo

Com objetivo de estimular a prática da musculação em meio à natureza, o serviço é gratuito e dispõe dos mesmos aparelhos de uma academia convencional, como barras, halteres, anilhas e máquinas próprias para os exercícios.

Assim como Colombo, os interessados em malhar na academia devem baixar o aplicativo da Mude , disponível para android e IOS, no qual é possível agendar um horário para utilizar o equipamento. A academia ficará aberta de segunda a sexta, em dois turnos, das 6 às 10 horas e das 16 às 20 horas.

Inaugurada nas primeiras horas desta quarta-feira, a academia chamou a atenção de quem pratica atividades físicas no calçadão da Beira-Mar. Um deles foi Colombo Júnior, 33, que costuma caminhar na orla. Ele fez o teste na academia e já pensa em trocá-la pelas unidades convencionais.

“Espero bastante que a população tenha zelo, porque aqui a gente vê muito os governantes darem as oportunidades, mas a população mesmo acaba destruindo, pichando, arrancando”, afirma a empresária Rachele Mascarenhas, 50.

Com cerca de 200 metros quadrados (m²), a novidade atraiu diversos curiosos durante a manhã, que buscavam mais informações sobre o novo espaço. Quem conheceu a academia aprovou as instalações e espera que elas possam ser bem utilizadas pelo público geral.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas por horário e 45 minutos para cada aula, totalizando quatro aulas no período manhã e quatro aulas à tarde. Ambos os horários terão a presença de profissionais da Educação Física para orientar os alunos durante os exercícios.

Estações de exercícios

Além das academias, outras 30 estações de alongamentos e atividades físicas de menor carga devem ser instaladas em Fortaleza nesta quarta-feira. De acordo com a Prefeitura, os locais estão montados com equipamentos de aço inoxidável projetados para atender às necessidades de pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

As estações estão presentes nos bairros Mucuripe, Meireles, Aldeota Panamericano, Praia de Iracema, Barra do Ceará, Luciano Cavalcante, Dionísio Torres, Bom Jardim, Granja Lisboa, Presidente Kennedy, São Gerardo, Genibaú, Antônio Bezerra, Mucuripe, Praia do Futuro, Ancuri, José Walter e Vila União, e já podem ser utilizadas pela população.

Veja endereços das estações já disponíveis: