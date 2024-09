Argentina e França decidem outra vaga na final da Copa do Mundo de Futsal

Quem passar enfrenta o vencedor de Brasil e Ucrânia, que se enfrentam na quarta-feira, 2, às 12 horas. O time brasileiro está com 100% de aproveitamento na competição

A rivalidade no futebol que se criou entre Argentina e França será replicada nas quadras. Isso porque as duas seleções irão se enfrentar nesta quinta-feira, 3, a partir das 12 horas, na Humo Arena, pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal.

Os argentinos tiveram nenhuma dificuldade para confirmar a vaga na próxima etapa do torneio, já que venceram por 6 a 1 o Cazaquistão, no inicio da tarde desta segunda-feira, 30. Rosa, Claudino, Arrieta (duas vezes), Corso e Bolo Alemany foram os responsáveis pelo placar elástico.

Mais cedo, na mesma data, os franceses passaram sufoco frente ao Paraguai, mas saíram vitoriosos com gols de Mohammed e Guirio. Os europeus vão em busca de seu primeiro título na modalidade e manter a taça no continente — Portugual é a atual campeão.