Alcaraz bate Medvedev e vai enfrentar Sinner na final do ATP 500 de Pequim

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, venceu o russo Daniil Medvedev (N.5) nesta terça-feira (1º) e se classificou para a final do ATP 500 de Pequim, na qual vai enfrentar o italiano Jannik Sinner (N.1).

"Foi algo inusitado, com várias quebras de serviço no primeiro set. Quebrei [para fazer 3-2] e no game seguinte não sei o que aconteceu comigo. Talvez tenha perdido um pouco de concentração, errei algumas vezes no primeiro serviço, o que contra Daniil é uma arma importante em quadra dura. Você tem que encaixar um bom primeiro saque para ter chance de atacar", explicou Alcaraz.

Na última dessas quebras, em que Medvedev sacava para forçar o 'tie break', o espanhol fechou a primeira parcial.

Já o segundo set teve o domínio de Alcaraz, com Medvedev menos eficiente no saque (68% dos pontos vencidos com o primeiro serviço e 46% com o segundo), e o espanhol não deixou escapar a oportunidade de selar rapidamente a vitória.