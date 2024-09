Brasil na Copa do Mundo de Futsal: quem seleção pega se passar de fase

Ucrânia x Venezuela: Quartas 1

Brasil x Marrocos: Quartas 2

Cazaquistão x Argentina: Quartas 3

França x Paraguai: Quartas 4

Projeção:

Semifinal 1 : Vencedor das Quartas 1 (Ucrânia ou Venezuela) x Vencedor das Quartas 2 (Brasil x Marrocos)

: Quartas 3 (Cazaquistão x Argentina) Quartas 4 (França x Paraguai) Final: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

Copa do Mundo de Futsal 2024: confira o calendário de jogos

Com a fase de grupos finalizada no último domingo, 22, agora restam no calendário as datas dos jogos chamados de “mata-mata”, onde a cada partida, uma seleção é eliminada da competição. Veja as datas:

Quartas: 29 e 30 de setembro

Semifinal: 2 e 3 de outubro

Disputa do 3º lugar: 6 de outubro

Final: 6 de outubro

